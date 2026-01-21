https://ria.ru/20260121/obrushenie-2069299005.html
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания - РИА Новости, 21.01.2026
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обрушения части части здания в Первомайском районе Новосибирска
Прокуратура Новосибирской области начала проверку после обрушения части здания