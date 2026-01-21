Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания
13:43 21.01.2026
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обрушения части части здания в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, первомайский район , новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Первомайский район , Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирской области начали проверку после обрушения части здания

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после обрушения части здания

© Фото : прокуратура Новосибирской областиНа месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : прокуратура Новосибирской области
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска
КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обрушения части части здания в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в административном здании произошло обрушение кровли.
"Прокуратурой организована проверка по факту обрушения части здания в Первомайском районе. Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор Первомайского района, экстренные службы.
Спасатели на месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
При обрушении кровли магазина в Новосибирске пострадали два человека
