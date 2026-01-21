https://ria.ru/20260121/oblomki-2069198610.html
В двух населенных пунктах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 21.01.2026
