В двух населенных пунктах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 21.01.2026
В двух населенных пунктах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА
В двух населенных пунктах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
"Обломки БПЛА обнаружили в двух поселениях Северского района. В обоих случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фрагменты БПЛА упали в поселке Афипском возле частного дома, повреждений нет. Также обломки беспилотника повредили хозпостройку в селе Львовском, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
"По обоим адресам на месте работают специальные и экстренные службы", - добавили в оперативном штабе Краснодарского края.
