Энергообъекты в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 21.01.2026
Энергообъекты в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
брянская область
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз
ТУЛА, 21 янв - РИА Новости. Объекты энергетики Брянской области повреждены в результате целенаправленного применения РСЗО украинским террористами, у некоторых жителей наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей тепла, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинскими террористами прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики. Из-за преступных действий киевского режима у жителей трех муниципальных образований есть перебои с электроснабжением и подачей тепла", - говорится в публикации.
Глава Брянской области уточнил, что аварийные и специальные службы устраняют последствия атаки. Ситуация находится под контролем.
