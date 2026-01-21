https://ria.ru/20260121/obekt-2069244662.html
Энергообъекты в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ
Энергообъекты в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ
Объекты энергетики Брянской области повреждены в результате целенаправленного применения РСЗО украинским террористами, у некоторых жителей наблюдаются перебои с РИА Новости, 21.01.2026
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
брянская область
Энергообъекты в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ
