NYT: Пентагон пока не разрабатывает военную операцию в Гренландии
11:35 21.01.2026 (обновлено: 11:47 21.01.2026)
NYT: Пентагон пока не разрабатывает военную операцию в Гренландии
в мире
гренландия
министерство обороны сша
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
дания
гренландия
сша
дания
NYT: Пентагон пока не разрабатывает военную операцию в Гренландии

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пентагон пока не получал указаний разрабатывать планы военной операции по захвату Гренландии или действий после возможного установления контроля над островом, несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о готовности добиваться его присоединения к США, пишет в среду газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, представители Пентагона, которые традиционно прорабатывают широкий спектр военных сценариев, "не были привлечены к планированию вторжения в Гренландию или последствий такой операции".
Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться приобретения Гренландии у Дании. На пресс-конференции в Белом доме во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько далеко он готов зайти для достижения этой цели, президент США дал понять, что общественность "узнает об этом". До этого он заявлял, что намерен получить остров "нравится им это или нет", а также предупреждал, что "если не получится лёгким путём, мы сделаем это трудным".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
© 2026 МИА «Россия сегодня»
