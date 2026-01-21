https://ria.ru/20260121/npz-2069193698.html
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, произошел пожар, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет,...
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
краснодарский край
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Афипский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после падения обломков БПЛА