Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 21.01.2026 (обновлено: 01:47 21.01.2026)
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, произошел пожар, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет,... РИА Новости, 21.01.2026
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

Афипский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после падения обломков БПЛА

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, произошел пожар, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе региона.
"Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
На месте работают специальные и экстренные службы.
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме
