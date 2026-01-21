https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069400353.html
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске
Работа спасателей на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.01.2026
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
россия
происшествия
новосибирск
россия
2026
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирск, Россия, Происшествия
