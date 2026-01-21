Рейтинг@Mail.ru
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 21.01.2026 (обновлено: 19:00 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069400353.html
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске
Работа спасателей на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:52:00+03:00
2026-01-21T19:00:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_960b70c3d2990015faee11cf43cc9056.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069379558.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_e96d2ec76385a8bbd0d9a87ec00697d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирск, Россия, Происшествия
Спасатели завершила работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске

МЧС заявило о завершении спасательных работ на месте обрушения ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Работа спасателей на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Работы спасателей на месте ЧС в Новосибирске завершены. Своевременно усиленная группировка сил и техники, а также оперативно принятие меры и решения позволили ликвидировать последствия обрушения конструкций здания за пять часов на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам, позже корреспондент РИА Новости сообщил об извлеченном из-под завалов третьем пострадавшем, который скончался в больнице.
Обрушение крыши торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Появились кадры обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Вчера, 17:48
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала