Дополнительная группа спасателей прибыла на место инцидента в Новосибирске

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей со спецтехникой и кинологи прибыли на место обрушения административного здания в Новосибирске, всего к работам привлечены более 350 человек и 70 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.