Дополнительная группа спасателей прибыла на место инцидента в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
17:00 21.01.2026 (обновлено: 20:58 21.01.2026)
Дополнительная группа спасателей прибыла на место инцидента в Новосибирске
Дополнительная группа спасателей прибыла на место инцидента в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей со спецтехникой и кинологи прибыли на место обрушения административного здания в Новосибирске, всего к работам привлечены более 350 человек и 70 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На место обрушения дополнительно прибыла аэромобильная группировка главного управления МЧС по Новосибирской области и специалисты Сибирского спасательного центра вместе с спецтехникой и кинологическим расчетом", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, всего к ликвидации последствий происшествия привлечены более 350 человек и 70 единиц техники.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Несколько человек были извлечены из-под завалов, один из них скончался.
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
