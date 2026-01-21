https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069356452.html
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
РИА Новости публикует кадры с места разбора завалов в частично обрушившемся здании в Новосибирске, на которых видно, что рядом со строением, где сложилась...
2026-01-21T16:45:00+03:00
2026-01-21T16:45:00+03:00
2026-01-21T16:46:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирск
россия
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске с высоты
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры с места разбора завалов в частично обрушившемся здании в Новосибирске, на которых видно, что рядом со строением, где сложилась кровля второго этажа, находятся машины экстренных служб, а у самого здания установлен кран.
На кадрах видео, снятого с высоты, можно рассмотреть машины скорой помощи, пожарные с проблесковыми огнями. Как передает корреспондент РИА Новости с места, у самого здания стоит кран, а с кровли частично разрушенного здания десятки человек сбрасывают снег.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске
на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.