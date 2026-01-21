Рейтинг@Mail.ru
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 21.01.2026 (обновлено: 17:44 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069353133.html
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Мужчина, которого вытащили из-под завалов частично обрушившегося торгового центра в Новосибирске, умер, несмотря на усилия врачей, сообщил глава регионального... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:37:00+03:00
2026-01-21T17:44:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069325183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbc56274eb993f06af49091a7639eaa0.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069356452.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069325183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a772c2d5ddfcfe2d85996ffe1a4b1b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Умер пострадавший, извлеченный из-под завалов при обрушении ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 21 янв — РИА Новости. Мужчина, которого вытащили из-под завалов частично обрушившегося торгового центра в Новосибирске, умер, несмотря на усилия врачей, сообщил глава регионального Минздрава Ростислав Заблоцкий.
«
"Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть", – сказал он.
Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают разбирать конструкции.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки.
На месте работают 100 спасателей и 33 единицы техники. Разбор завалов затрудняют материалы, из которых построен ТЦ, — сборочные металлоконструкции, покрытые сайдингом.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
Вчера, 16:45
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала