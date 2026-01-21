https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069346141.html
Разбор завалов в ТЦ, обрушившегося в Новосибирске, продолжат и ночью
Разбор завалов в ТЦ, обрушившегося в Новосибирске, продолжат и ночью
Разбор завалов в торговом центре Новосибирска, где обрушилась крыша, продолжится и ночью, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. РИА Новости, 21.01.2026
новосибирск
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Разбор завалов в торговом центре Новосибирска, где обрушилась крыша, продолжится и ночью, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
"Безусловно, они будут завершены с появлением пола под ногами спасателей", - сообщил Орлов, отвечая на вопрос, будут ли продолжены разборы завалов ТЦ в ночное время.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам, позже корреспондент РИА Новости сообщил об извлеченном из-под завалов третьем пострадавшем.