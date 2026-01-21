Разбор завалов в ТЦ, обрушившегося в Новосибирске, продолжат и ночью

ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Разбор завалов в торговом центре Новосибирска, где обрушилась крыша, продолжится и ночью, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"Безусловно, они будут завершены с появлением пола под ногами спасателей", - сообщил Орлов, отвечая на вопрос, будут ли продолжены разборы завалов ТЦ в ночное время.