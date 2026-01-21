Рейтинг@Mail.ru
В МЧС сообщили, что людей под завалами ТЦ в Новосибирске больше нет
16:16 21.01.2026
В МЧС сообщили, что людей под завалами ТЦ в Новосибирске больше нет
В МЧС сообщили, что людей под завалами ТЦ в Новосибирске больше нет
В МЧС сообщили, что людей под завалами ТЦ в Новосибирске больше нет

ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Людей под завалами частично обрушившегося торгового центра в Новосибирске, предварительно, больше нет, разбор конструкций продолжится до пола, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
"По нашим данным, под завалом людей уже быть не может. Завалы будут разобраны до пола, для того, чтобы убедиться действительно в отсутствии людей, которые теоретически там могут быть", - сообщил Орлов.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам, позже корреспондент РИА Новости сообщил об извлеченном из-под завалов третьем пострадавшем.
