МЧС подтвердило спасение пострадавшего из-под завалов ТЦ в Новосибирске
МЧС подтвердило спасение пострадавшего из-под завалов ТЦ в Новосибирске
МЧС России подтвердило спасение третьего пострадавшего из-под завалов рухнувшего административного здания в Новосибирске, мужчина передан врачам для... РИА Новости, 21.01.2026
МЧС подтвердило спасение пострадавшего из-под завалов ТЦ в Новосибирске
МЧС подтвердило спасение третьего пострадавшего из-под завалов ТЦ в Новосибирске