МЧС подтвердило спасение пострадавшего из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам, позже корреспондент РИА Новости сообщил об извлеченном из-под завалов третьем пострадавшем. Спасатели проводят минуты тишины.