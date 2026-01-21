Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069336871.html
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни - РИА Новости, 21.01.2026
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни
Третий пострадавший при обрушении кровли в ТЦ Новосибирска после извлечения из-под завалов подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи, передает РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:49:00+03:00
2026-01-21T15:49:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_167d97019b21cbb376bee4884621d544.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069334982.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d4b9899120a4e897dda9c3ed106dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни

Пострадавший, извлеченный из-под завалов ТЦ Новосибирска, подает признаки жизни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Третий пострадавший при обрушении кровли в ТЦ Новосибирска после извлечения из-под завалов подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам. Спасатели проводят минуты тишины.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд признавал здание, обрушившееся в Новосибирске, незаконно возведенным
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала