Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни - РИА Новости, 21.01.2026
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни
Третий пострадавший при обрушении кровли в ТЦ Новосибирска после извлечения из-под завалов подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи, передает РИА Новости, 21.01.2026
Пострадавший при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске подает признаки жизни
