Суд признавал здание, обрушившееся в Новосибирске, незаконно возведенным
Здание ТЦ, где обрушилась крыша, в Новосибирске, было признано построенным незаконно, но собственник через суд оспорил права собственности, сообщила... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Здание ТЦ, где обрушилась крыша, в Новосибирске, было признано построенным незаконно, но собственник через суд оспорил права собственности, сообщила пресс-служба мэрии города.
Как сообщает пресс-служба, в 2018 году в мэрию Новосибирска
обратились и сообщили о незаконном возведении капитального строения.
"По результатам рассмотрения соответствующих материалов мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства. При этом застройщик <...> подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. Решением Первомайского районного суда требования застройщика о признании права собственности были удовлетворены", — говорится в сообщении.
По данным мэрии, ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике.