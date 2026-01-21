Суд признавал здание, обрушившееся в Новосибирске, незаконно возведенным

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Здание ТЦ, где обрушилась крыша, в Новосибирске, было признано построенным незаконно, но собственник через суд оспорил права собственности, сообщила пресс-служба мэрии города.

"По результатам рассмотрения соответствующих материалов мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства. При этом застройщик <...> подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. Решением Первомайского районного суда требования застройщика о признании права собственности были удовлетворены", — говорится в сообщении.