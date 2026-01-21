Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске

"Сколько я видел, я только возле кассы был, ну, человек 10. Там не было таких разрушений. Возле окон никто не стоял, а внутри вообще было спокойно и прочно, ничего не шаталось. Наверху, наверное, пострадавшие были. Мы выскочили, там стоял, я как понял, продавец сверху. Там рядом лестница была, я так понял, что он успел сбежать оттуда. Он сказал, что есть там люди, надо вызывать спасателей", - рассказал мужчина.