https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069330717.html
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске
Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что пострадавшие были на втором этаже здания. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:29:00+03:00
2026-01-21T15:29:00+03:00
2026-01-21T15:29:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_167d97019b21cbb376bee4884621d544.jpg
https://ria.ru/20260121/mchs-2069327663.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d4b9899120a4e897dda9c3ed106dfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске
Золотухин: пострадавшие при обрушении ТЦ в Новосибирске были на втором этаже
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что пострадавшие были на втором этаже здания.
"Сколько я видел, я только возле кассы был, ну, человек 10. Там не было таких разрушений. Возле окон никто не стоял, а внутри вообще было спокойно и прочно, ничего не шаталось. Наверху, наверное, пострадавшие были. Мы выскочили, там стоял, я как понял, продавец сверху. Там рядом лестница была, я так понял, что он успел сбежать оттуда. Он сказал, что есть там люди, надо вызывать спасателей", - рассказал мужчина.
По его словам, он живет рядом и ежедневно ходит в этот торговый центр.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске
на улице Наумова.