Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069330717.html
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске
Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что пострадавшие были на втором этаже здания. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:29:00+03:00
2026-01-21T15:29:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_167d97019b21cbb376bee4884621d544.jpg
https://ria.ru/20260121/mchs-2069327663.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069320656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d4b9899120a4e897dda9c3ed106dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Очевидец рассказал о пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске

Золотухин: пострадавшие при обрушении ТЦ в Новосибирске были на втором этаже

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что пострадавшие были на втором этаже здания.
"Сколько я видел, я только возле кассы был, ну, человек 10. Там не было таких разрушений. Возле окон никто не стоял, а внутри вообще было спокойно и прочно, ничего не шаталось. Наверху, наверное, пострадавшие были. Мы выскочили, там стоял, я как понял, продавец сверху. Там рядом лестница была, я так понял, что он успел сбежать оттуда. Он сказал, что есть там люди, надо вызывать спасателей", - рассказал мужчина.
По его словам, он живет рядом и ежедневно ходит в этот торговый центр.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
Вчера, 15:13
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала