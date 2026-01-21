https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069328704.html
Один человек остается под завалами ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Один человек, предположительно, остается под завалами частично обрушившегося ТЦ в Новосибирске, еще две женщины спасены, сообщил РИА Новости начальник ГУМЧС РФ по региону Виктор Орлов.
"Под завалами оказались, предположительно, три человека, две женщины спасены, по третьему работают подразделения пожарной охраны", - сказал Орлов.