Один человек остается под завалами ТЦ, обрушившегося в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
15:19 21.01.2026
Один человек остается под завалами ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
Один человек остается под завалами ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
2026-01-21T15:19:00+03:00
2026-01-21T15:19:00+03:00
Происшествия, Новосибирск, Россия
Один человек остается под завалами ТЦ, обрушившегося в Новосибирске

Орлов: один человек остается под завалами обрушившегося ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Один человек, предположительно, остается под завалами частично обрушившегося ТЦ в Новосибирске, еще две женщины спасены, сообщил РИА Новости начальник ГУМЧС РФ по региону Виктор Орлов.
"Под завалами оказались, предположительно, три человека, две женщины спасены, по третьему работают подразделения пожарной охраны", - сказал Орлов.
