https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069313890.html
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи - РИА Новости, 21.01.2026
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
На месте обрушения крыши здания в Новосибирске работает тяжелая инженерная техника и кинологи, информирует пресс-служба ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:28:00+03:00
2026-01-21T14:28:00+03:00
2026-01-21T14:28:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a77230f7a2877c28d588b2b5d41b2913.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069303700.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_794ae9b7c1d700457a94f45e7b8eb716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новосибирская область
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи и техника