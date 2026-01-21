Рейтинг@Mail.ru
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
14:28 21.01.2026
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи
На месте обрушения крыши здания в Новосибирске работает тяжелая инженерная техника и кинологи, информирует пресс-служба ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:28:00+03:00
2026-01-21T14:28:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новосибирская область
На месте обрушения здания в Новосибирске работают кинологи

ВОЛГОГРАД, 21 янв - РИА Новости. На месте обрушения крыши здания в Новосибирске работает тяжелая инженерная техника и кинологи, информирует пресс-служба ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в двухэтажном административном здании Новосибирска произошло обрушение кровли, пострадали двое.
"На месте обрушения работает тяжелая инженерная техника, расчет кинологов Сибирского спасательного центра МЧС России, подразделения ГИБДД, Росгвардии, МВД города Новосибирска, психологи МЧС России, специалисты беспилотных авиационных систем МЧС России, спасатели, территориальный центр медицины катастроф, специалисты газораспределительной службы (здание отапливается газом)", - говорится в сообщении МЧС.
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Новосибирске после обрушения крыши здания организовали горячую линию
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новосибирская область
 
 
