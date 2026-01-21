https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069313164.html
Спасатели готовят к подъему крышу обрушившегося здания в Новосибирске
Спасатели готовят к подъему крышу обрушившегося здания в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Спасатели готовят к подъему крышу обрушившегося здания в Новосибирске
Спасатели готовят к подъему крышу частично обрушившегося ТЦ в Новосибирске, работает спецтехника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:24:00+03:00
2026-01-21T14:24:00+03:00
2026-01-21T14:28:00+03:00
новосибирск
происшествия
новосибирск
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
