В Новосибирске под завалами рухнувшего здания может находиться мужчина

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мужчина может находиться под завалами рухнувшего административного здания в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями ещё может находиться мужчина. Периодически объявляется минута тишины, чтобы обнаружить человека", - говорится в сообщении министерства.