В Новосибирске под завалами рухнувшего здания может находиться мужчина
Мужчина может находиться под завалами рухнувшего административного здания в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:18:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
