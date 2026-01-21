Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске под завалами рухнувшего здания может находиться мужчина - РИА Новости, 21.01.2026
14:18 21.01.2026
В Новосибирске под завалами рухнувшего здания может находиться мужчина
Мужчина может находиться под завалами рухнувшего административного здания в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
россия
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мужчина может находиться под завалами рухнувшего административного здания в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями ещё может находиться мужчина. Периодически объявляется минута тишины, чтобы обнаружить человека", - говорится в сообщении министерства.
Обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания произошло в Новосибирске на улице Наумова. Ранее из-под завалов вытащили двух человек и отправили в больницу.
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
