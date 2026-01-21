https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069310403.html
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
Причины обрушения в Новосибирске устанавливаются, будет проведена проверка соблюдения требований к содержанию и своевременной очистки от снега, сообщил мэр... РИА Новости, 21.01.2026
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
Кудрявцев: в Новосибирске выясняют причины обрушения кровли