В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания - РИА Новости, 21.01.2026
14:17 21.01.2026 (обновлено: 14:18 21.01.2026)
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания - РИА Новости, 21.01.2026
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания
происшествия, новосибирск, максим кудрявцев
Происшествия, Новосибирск, Максим Кудрявцев
В Новосибирске устанавливают причину обрушения крыши здания

Кудрявцев: в Новосибирске выясняют причины обрушения кровли

© Фото : соцсетиНа месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Причины обрушения в Новосибирске устанавливаются, будет проведена проверка соблюдения требований к содержанию и своевременной очистки от снега, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
"Причины происшествия устанавливаются. Поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега", - сообщил Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мэр Новосибирска рассказал о помощи пострадавшим при обрушении здания
14:09
 
ПроисшествияНовосибирскМаксим Кудрявцев
 
 
