https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069307252.html
Мэр Новосибирска рассказал о помощи пострадавшим при обрушении здания
Мэр Новосибирска рассказал о помощи пострадавшим при обрушении здания - РИА Новости, 21.01.2026
Мэр Новосибирска рассказал о помощи пострадавшим при обрушении здания
Пострадавшим при обрушении в здании в Новосибирске оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил мэр города Максим Кудрявцев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:09:00+03:00
2026-01-21T14:09:00+03:00
2026-01-21T14:15:00+03:00
происшествия
новосибирск
максим кудрявцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069308963_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_f29aa892a48179df153a95291de13990.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069295708.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069308963_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_cdac53b08c59ecb69d0b758e46f5ad40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, максим кудрявцев
Происшествия, Новосибирск, Максим Кудрявцев
Мэр Новосибирска рассказал о помощи пострадавшим при обрушении здания
Кудрявцев: пострадавшим при обрушении в здании в Новосибирске оказывают помощь