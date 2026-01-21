https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069303863.html
Под завалами здания, рухнувшего в Новосибирске, могут находиться еще люди
Еще два человека могут находиться под завалами рухнувшего двухэтажного административного здания в Новосибирске, поиски людей продолжаются, рассказали РИА... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирск
россия
