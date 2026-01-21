https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069303456.html
Пострадавший при обрушении здания в Новосибирске получил легкие травмы
Человек, пострадавший при обрушении кровли здания в Новосибирске, получил легкие травмы, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 21.01.2026
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Человек, пострадавший при обрушении кровли здания в Новосибирске, получил легкие травмы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Пострадавший один, легкие травмы, его повезли дообследовать. Одного человека достали (из-под завалов – ред.)", – сообщили в минздраве.
В Новосибирске на улице Наумова обрушились конструкции крыши и второго этажа двухэтажного административного здания. Пострадали два человека.