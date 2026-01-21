На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска. Архивное фото

Пострадавший при обрушении здания в Новосибирске получил легкие травмы

КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Человек, пострадавший при обрушении кровли здания в Новосибирске, получил легкие травмы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Пострадавший один, легкие травмы, его повезли дообследовать. Одного человека достали (из-под завалов – ред.)", – сообщили в минздраве.