https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069297787.html
Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов здания в Новосибирске
Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов здания в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов здания в Новосибирске
Спасатели при разборе завалов на месте обрушения двухэтажного административного здания в Новосибирске обнаружили женщину, ее передали медикам, рассказали РИА... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:37:00+03:00
2026-01-21T13:37:00+03:00
2026-01-21T13:43:00+03:00
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069288156_0:96:1277:814_1920x0_80_0_0_205a44740b3b269924bda715d0ba9f25.jpg
https://ria.ru/20260121/krovlya-2069292078.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069288156_0:0:1277:959_1920x0_80_0_0_4db25583820f1f5213a2161e30e861ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов здания в Новосибирске
Найденную под завалами здания в Новосибирске женщину передали медикам