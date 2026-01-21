Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске возбудили дело после обрушения крыши здания
13:35 21.01.2026 (обновлено: 14:42 21.01.2026)
В Новосибирске возбудили дело после обрушения крыши здания
В Новосибирске возбудили дело после обрушения крыши здания
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в связи с обрушением крыши здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2026
В Новосибирске возбудили дело после обрушения крыши здания

БАРНАУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в связи с обрушением крыши здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"В связи с обрушением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.
В управлении также рассказали, что следователи выехали на место.
"Произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания на улице Наумова, в котором располагается сетевой продуктовый магазин… В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - позже сообщили РИА Новости в СУСК.
Отмечается, что следователи устанавливают владельцев здания, проводятся допросы сотрудников магазина и свидетелей произошедшего.
