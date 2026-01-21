На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске возбудили дело после обрушения крыши здания

БАРНАУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в связи с обрушением крыши здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

"В связи с обрушением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.

В управлении также рассказали, что следователи выехали на место.

"Произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания на улице Наумова, в котором располагается сетевой продуктовый магазин… В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - позже сообщили РИА Новости в СУСК.