Под завалами рухнувшего здания в Новосибирске может находиться один человек
Один человек может находиться под завалами рухнувшего двухэтажного административного здания в Новосибирске, заявили в МЧС РФ. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:28:00+03:00
2026-01-21T13:28:00+03:00
2026-01-21T14:22:00+03:00
