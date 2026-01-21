В Минздраве Кузбасса рассказали о работе роддома, где умерли младенцы

КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Роддом №1 в Новокузнецке, где в новогодние праздники умерли девять младенцев, является медучреждением третьего уровня, куда направляют рожениц с высоким риском осложнений, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Акушерский стационар №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова является родильным домом третьего уровня, куда маршрутизируют беременных и рожениц с высоким риском осложнений. Он оснащен необходимым оборудованием, укомплектован квалифицированным персоналом для оказания всей необходимой помощи матерям и новорожденным", – сообщили в минздраве.

В ведомстве отметили, что работа акушерского стационара №1 была приостановлена приказом минздрава Кузбасса от 10 января.

Центральный районный суд Новокузнецка 16 января приостановил деятельность роддома №1 по приему пациентов на 90 суток с разрешением доступа к зданию на проведение ремонтных работ и по устранению нарушений.

В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.