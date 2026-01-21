Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве Кузбасса рассказали о работе роддома, где умерли младенцы - РИА Новости, 21.01.2026
10:04 21.01.2026
В Минздраве Кузбасса рассказали о работе роддома, где умерли младенцы
В Минздраве Кузбасса рассказали о работе роддома, где умерли младенцы

РИА Новости: в роддом №1 в Новокузнецке направляли рожениц с риском осложнений

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Роддом №1 в Новокузнецке, где в новогодние праздники умерли девять младенцев, является медучреждением третьего уровня, куда направляют рожениц с высоким риском осложнений, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Акушерский стационар №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова является родильным домом третьего уровня, куда маршрутизируют беременных и рожениц с высоким риском осложнений. Он оснащен необходимым оборудованием, укомплектован квалифицированным персоналом для оказания всей необходимой помощи матерям и новорожденным", – сообщили в минздраве.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями
16 января, 12:01
В ведомстве отметили, что работа акушерского стационара №1 была приостановлена приказом минздрава Кузбасса от 10 января.
Центральный районный суд Новокузнецка 16 января приостановил деятельность роддома №1 по приему пациентов на 90 суток с разрешением доступа к зданию на проведение ремонтных работ и по устранению нарушений.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
14 января, 15:45
 
