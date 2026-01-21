Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/nikolaev-2069299277.html
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом - РИА Новости, 21.01.2026
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
Британские наемники ликвидированы после удара по штабу стратегических морских операций ВСУ под Николаевом, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:44:00+03:00
2026-01-21T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
республика крым
новороссийск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_0695eed93899acf69a1f44c6aefc8ee8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
республика крым
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b02379c356790b41066fbcdfb68577e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), республика крым, новороссийск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Республика Крым, Новороссийск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом

ВС РФ ударом по штабу ВСУ ликвидировали британских наемников под Николаевом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Британские наемники ликвидированы после удара по штабу стратегических морских операций ВСУ под Николаевом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть подтверждённые данные о погибших иностранных военных — в первую очередь британцах, присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось", - сказал координатор подполья.
Ранее Лебедев рассказал РИА Новости, что под Николаевом был уничтожен штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Республика КрымНовороссийскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала