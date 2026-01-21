https://ria.ru/20260121/nikolaev-2069299277.html
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом - РИА Новости, 21.01.2026
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
Британские наемники ликвидированы после удара по штабу стратегических морских операций ВСУ под Николаевом, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
республика крым
новороссийск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
ВС РФ ударом по штабу ВСУ ликвидировали британских наемников под Николаевом