ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 21.01.2026
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом,... РИА Новости, 21.01.2026
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом

ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар был нанесён тяжёлой крылатой ракетой Х-22. Прилет - точно в район Галициново", - сказал Лебедев.
По агентурным данным, именно здесь размещался штаб, в котором велось планирование стратегических морских операций и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров, использовавшихся для ударов по российским судам в районе Крыма и Новороссийска, рассказал он.
"Логистика, управление и принятие решений были замкнуты на этот пункт", - уточнил Лебедев.
Он добавил, что ракета попала по заглублённому штабному бункеру, который был оборудован в одном из советских бомбоубежищ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
12:17
12:17
 
