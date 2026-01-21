ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом

ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Удар был нанесён тяжёлой крылатой ракетой Х-22. Прилет - точно в район Галициново", - сказал Лебедев

По агентурным данным, именно здесь размещался штаб, в котором велось планирование стратегических морских операций и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров, использовавшихся для ударов по российским судам в районе Крыма Новороссийска , рассказал он.

"Логистика, управление и принятие решений были замкнуты на этот пункт", - уточнил Лебедев.