ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:23:00+03:00
2026-01-21T13:23:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
новороссийск
николаев (украина)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
