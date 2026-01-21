Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/niderlandy-2069446412.html
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации - РИА Новости, 21.01.2026
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:34:00+03:00
2026-01-21T23:34:00+03:00
в мире
сша
нидерланды
канада
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_98b8269b2fb816d125015bb6eb1e9f63.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069445618.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069446098.html
сша
нидерланды
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e1be2aa7cfb03959a5cafc4dbbd3a1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нидерланды, канада, дональд трамп, нато
В мире, США, Нидерланды, Канада, Дональд Трамп, НАТО
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации

Премьер Нидерландов Схоф назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: в Дании хорошо отнеслись к желанию Трампа закончить торговую войну
Вчера, 23:28
"Положительным моментом является то, что был сделан шаг в направлении деэскалации и что вопрос о 10-процентных пошлинах снят с повестки дня", - написал Схоф в соцсети Х.
По его словам, теперь важно, чтобы США, Канада и Европа продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике и борьбы "с угрозами со стороны России и Китая".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп сообщил о проработке деталей "бесконечной сделки" по Гренландии
Вчера, 23:32
 
В миреСШАНидерландыКанадаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала