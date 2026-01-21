https://ria.ru/20260121/niderlandy-2069446412.html
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал снятие президентом США Дональдом Трампом пошлин против ряда европейских стран с повестки дня шагом к деэскалации. РИА Новости, 21.01.2026
Премьер Нидерландов назвал снятие Трампом темы пошлин шагом к деэскалации
