СМИ: в Нидерландах выступили за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
00:24 21.01.2026
СМИ: в Нидерландах выступили за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа
в мире
нидерланды
сша
гренландия
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире, нидерланды, сша, гренландия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Нидерланды, США, Гренландия, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: в Нидерландах выступили за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа

NRC: парламент Нидерландов выступил за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа

ГААГА, 21 янв – РИА Новости. Большинство в парламенте Нидерландов считает, что Европейский союз должен дать решительный отпор, если американский президент Дональд Трамп введет торговые пошлины в отношении европейских стран за отправку военных в Гренландию, пишет газета NRC.
В последние дни парламент взял на себя инициативу в решении вопроса о том, как Нидерланды должны реагировать на угрозы Белого дома.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен раскритиковала заявление Трампа о пошлинах против стран ЕС
Вчера, 13:35
Большинство партий в парламенте Нидерландов во главе с крупнейшей партией "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и левым блоком "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) считают, что ЕС должен дать жесткий ответ США, если Трамп введет пошлины.
По словам члена парламента от партии CDA Дерка Босвейка, "мягкие слова больше не работают".
"Пора занять твердую позицию…"Больше никакой дипломатии "папочки", - приводит газета слова депутата от GroenLinks-PvdA Кати Пири.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в воскресенье призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, "которая не отвечает ничьим интересам". Однако значительная часть парламентариев считает, что этого мало. "Именно для деэскалации нам необходимо занять твердую позицию прямо сейчас", - отметил Босвейк.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США
Вчера, 19:11
 
