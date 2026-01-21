СМИ: в Нидерландах выступили за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа

ГААГА, 21 янв – РИА Новости. Большинство в парламенте Нидерландов считает, что Европейский союз должен дать решительный отпор, если американский президент Дональд Трамп введет торговые пошлины в отношении европейских стран за отправку военных в Гренландию, пишет газета NRC.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в воскресенье призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, "которая не отвечает ничьим интересам". Однако значительная часть парламентариев считает, что этого мало. "Именно для деэскалации нам необходимо занять твердую позицию прямо сейчас", - отметил Босвейк.