СМИ: в Нидерландах выступили за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа
2026-01-21T00:24:00+03:00
NRC: парламент Нидерландов выступил за жесткие меры ЕС в ответ на пошлины Трампа
ГААГА, 21 янв – РИА Новости. Большинство в парламенте Нидерландов считает, что Европейский союз должен дать решительный отпор, если американский президент Дональд Трамп введет торговые пошлины в отношении европейских стран за отправку военных в Гренландию, пишет газета NRC.
В последние дни парламент взял на себя инициативу в решении вопроса о том, как Нидерланды
должны реагировать на угрозы Белого дома.
Большинство партий в парламенте Нидерландов во главе с крупнейшей партией "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и левым блоком "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) считают, что ЕС
должен дать жесткий ответ США
, если Трамп
введет пошлины.
По словам члена парламента от партии CDA Дерка Босвейка, "мягкие слова больше не работают".
"Пора занять твердую позицию…"Больше никакой дипломатии "папочки", - приводит газета слова депутата от GroenLinks-PvdA Кати Пири.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в воскресенье призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, "которая не отвечает ничьим интересам". Однако значительная часть парламентариев считает, что этого мало. "Именно для деэскалации нам необходимо занять твердую позицию прямо сейчас", - отметил Босвейк.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.