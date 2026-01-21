https://ria.ru/20260121/netanyakhu-2069227192.html
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
Нетаньяху согласился войти в Совет мира - РИА Новости, 21.01.2026
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что принимает предложение президента США Дональда Трампа и войдет в состав "Совета мира" по управлению сектором... РИА Новости, 21.01.2026
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
Нетаньяху заявил, что принимает предложение Трампа и войдет в состав Совета мира