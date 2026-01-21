Рейтинг@Mail.ru
09:30 21.01.2026
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что принимает предложение президента США Дональда Трампа и войдет в состав "Совета мира" по управлению сектором... РИА Новости, 21.01.2026
биньямин нетаньяху, в мире, сша, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху, В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что принимает предложение президента США Дональда Трампа и войдет в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа, сообщила в среду канцелярия премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа и войдет в состав "Совета мира", в который войдут мировые лидеры", - говорится в заявлении для прессы.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
Биньямин НетаньяхуВ миреСШАИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
