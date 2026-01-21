https://ria.ru/20260121/nato-2069375961.html
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик назвал ситуацию в НАТО сложной из-за Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
В мире, Гренландия, США, Норвегия, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
Глава минобороны Норвегии Сандвик: ситуация в НАТО сложная из-за Гренландии