В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
17:41 21.01.2026 (обновлено: 17:42 21.01.2026)
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
в мире, гренландия, сша, норвегия, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Норвегия, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик назвал ситуацию в НАТО сложной из-за Гренландии.
"Сейчас серьезные времена. Ситуация в НАТО сложная", - приводит его слова агентство Рейтер.
Как уточняет агентство, такое заявление норвежский министр сделал на фоне ситуации, сложившейся вокруг Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
13 января, 06:13
В миреГренландияСШАНорвегияДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
