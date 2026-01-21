https://ria.ru/20260121/nato-2069363279.html
США дают НАТО больше, чем получают взамен, заявил Трамп
США дают НАТО больше, чем получают взамен, заявил Трамп
США дают НАТО больше, чем получают взамен, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с несправедливым отношением со стороны НАТО, отдавая больше, чем получают взамен. РИА Новости, 21.01.2026
США дают НАТО больше, чем получают взамен, заявил Трамп
Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США