НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии
16:35 21.01.2026
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии
НАТО может развеять опасения президента США Дональда Трампа в отношении безопасности Гренландии, заявил глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк.
в мире
гренландия
сша
словакия
дональд трамп
роберт калиняк
нато
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 янв - РИА Новости. НАТО может развеять опасения президента США Дональда Трампа в отношении безопасности Гренландии, заявил глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Убежден, что НАТО может предоставить такие варианты, что будут устранены любые опасения, которые касаются безопасности Гренландии", - сказал Калиняк на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским министром обороны Яромиром Зуной в Братиславе, трансляцию совместного заявления для прессы вело агентство TASR в среду.
По мнению главы МО, именно совместные действия стран-участниц НАТО могли бы развеять опасения, которые высказывают США относительно острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
