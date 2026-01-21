https://ria.ru/20260121/nato-2069352568.html
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии - РИА Новости, 21.01.2026
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии
НАТО может развеять опасения президента США Дональда Трампа в отношении безопасности Гренландии, заявил глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:35:00+03:00
2026-01-21T16:35:00+03:00
2026-01-21T16:35:00+03:00
в мире
гренландия
сша
словакия
дональд трамп
роберт калиняк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
https://ria.ru/20260121/uitkoff-2069307104.html
гренландия
сша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, словакия, дональд трамп, роберт калиняк, нато
В мире, Гренландия, США, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Калиняк, НАТО
НАТО может развеять опасения Трампа по Гренландии, заявили в Словакии
Калиняк заявил о возможности НАТО развеять опасения Трампа по Гренландии