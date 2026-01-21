Эксперт прокомментировал пост Трампа о враге США в лице НАТО

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пост президент США Дональда Трампа про врага Соединенных Штатов в лице НАТО раскроет маски многих европейских лидеров, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"В отношении ООН с мистером Трампом еще можно поспорить, хотя очевидно, что организация нуждается в серьезной перезагрузке, дабы ее деятельность вернулась к заложенным при создании целям и задачам. А вот в отношении НАТО он прав. В свое время сами же США создали монстра, который сейчас перестает быть управляемым, а его европейская бюрократия пытается даже противопоставить себя Вашингтону. Этот твит Трампа раскроет маски многих европейских лидеров", - сказал Арьков.
По его словам, НАТО стала бесполезной уже давно.
"Во-первых, Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении стран НАТО. Во-вторых, де-факто участие ряда европейских членов альянса в войне террористического киевского режима против Москвы наглядно продемонстрировало технологическую отсталость их армий и ВПК. Как и объективную неспособность противостоять угрозе со стороны России и Китая, пусть и мнимой. При этом США продолжают оставаться ключевым донором НАТО и происходящее вызывает в Вашингтоне логичные вопросы - на что идут их финансы. Или как у Высоцкого: "Где деньги, Зин?", - сказал аналитик.
Арьков подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, вместо ожидаемой благодарности и поддержки они получают со стороны Европы "провокации и противодействие".
"К слову, началось это задолго до истории с Гренландией. "Свою игру" по Украине так называемой "коалиции желающих" под диктовку и в интересах Даунинг-стрит в Белом доме не оставят просто так", - заключил собеседник агентства.
