08:54 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/nato-2069220481.html
Эксперт прокомментировал пост Трампа о враге США в лице НАТО
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, оон
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пост президент США Дональда Трампа про врага Соединенных Штатов в лице НАТО раскроет маски многих европейских лидеров, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Трамп во вторник репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами Штатов являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай.
"В отношении ООН с мистером Трампом еще можно поспорить, хотя очевидно, что организация нуждается в серьезной перезагрузке, дабы ее деятельность вернулась к заложенным при создании целям и задачам. А вот в отношении НАТО он прав. В свое время сами же США создали монстра, который сейчас перестает быть управляемым, а его европейская бюрократия пытается даже противопоставить себя Вашингтону. Этот твит Трампа раскроет маски многих европейских лидеров", - сказал Арьков.
По его словам, НАТО стала бесполезной уже давно.
"Во-первых, Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении стран НАТО. Во-вторых, де-факто участие ряда европейских членов альянса в войне террористического киевского режима против Москвы наглядно продемонстрировало технологическую отсталость их армий и ВПК. Как и объективную неспособность противостоять угрозе со стороны России и Китая, пусть и мнимой. При этом США продолжают оставаться ключевым донором НАТО и происходящее вызывает в Вашингтоне логичные вопросы - на что идут их финансы. Или как у Высоцкого: "Где деньги, Зин?", - сказал аналитик.
Арьков подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, вместо ожидаемой благодарности и поддержки они получают со стороны Европы "провокации и противодействие".
"К слову, началось это задолго до истории с Гренландией. "Свою игру" по Украине так называемой "коалиции желающих" под диктовку и в интересах Даунинг-стрит в Белом доме не оставят просто так", - заключил собеседник агентства.
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТОООН
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала