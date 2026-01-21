Рейтинг@Mail.ru
СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:17 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/nagrada-2069366697.html
СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя
СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя - РИА Новости, 21.01.2026
СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя
Школьник, отбивший на улице в Костроме ребенка у предполагаемого похитителя, награжден благодарственным письмом руководителя СУСК РФ по Костромской области. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:17:00+03:00
2026-01-21T17:17:00+03:00
хорошие новости
кострома
россия
костромская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20251204/primore-2059676526.html
кострома
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кострома, россия, костромская область, общество
Хорошие новости, Кострома, Россия, Костромская область, Общество
СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя

В Костроме наградили Дениса Смирнова, отбившего ребенка у возможного похитителя

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Школьник, отбивший на улице в Костроме ребенка у предполагаемого похитителя, награжден благодарственным письмом руководителя СУСК РФ по Костромской области.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции Д.Н. Левченко на торжественном мероприятии… заместитель руководителя С.А. Болтышов вручил благодарственное письмо "За активную гражданскую позицию и помощь в изобличении преступника" школьнику из города Костромы Денису Смирнову", - говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомый мужчина с преступными намерениями подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку. Свидетелем этой ситуации стал школьник Денис Смирнов, который находился неподалеку. Он потребовал от незнакомца оставить мальчика, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом ребенка. Однако по реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Он бросил камень в злоумышленника, тот замешкался, и ребенок смог убежать.
"Денис, ты настоящий герой нашего времени. Твой поступок вызывает огромное уважение. Ты не растерялся и мгновенно среагировал, проявив настоящую решимость и мужество в критический момент", - поблагодарил юного героя замруководителя СУСК, выразив также благодарность и родителям школьника.
Помимо благодарственного письма, Денису был вручен памятный подарок от коллектива следственного управления.
СУСК информирует, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего. Установлено, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, отмечают в следственном управлении.
Школьница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
4 декабря 2025, 06:33
 
Хорошие новостиКостромаРоссияКостромская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала