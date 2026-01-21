СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя

По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомый мужчина с преступными намерениями подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку. Свидетелем этой ситуации стал школьник Денис Смирнов, который находился неподалеку. Он потребовал от незнакомца оставить мальчика, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом ребенка. Однако по реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Он бросил камень в злоумышленника, тот замешкался, и ребенок смог убежать.