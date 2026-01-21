https://ria.ru/20260121/naemniki-2069295939.html
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом
Четверо наемников из Европы ликвидированы при уничтожении HIMARS под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.01.2026
