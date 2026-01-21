Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/naemniki-2069295939.html
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом
Четверо наемников из Европы ликвидированы при уничтожении HIMARS под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:30:00+03:00
2026-01-21T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260121/nikolaev-2069293947.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали четверых европейских наемников ВСУ под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ уничтожили 4 наемников ВСУ из Европы в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 января - РИА Новости. Четверо наемников из Европы ликвидированы при уничтожении HIMARS под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев ранее рассказал, что в Харьковской области была уничтожена пусковая установка HIMARS, которая обстреливала Белгород.
"Погибло четверо иностранных военных из Европы и 11 украинских. Эвакуировали пять, семь человек (военных - ред.) - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России уничтожили штаб ВСУ по планированию операций под Николаевом
13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала