МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала
МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала - РИА Новости, 21.01.2026
МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, сообщила официальный... РИА Новости, 21.01.2026
россия
украина
владимир колокольцев
ирина волк
гавана
россия
украина
гавана
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Прибывший с визитом в Гавану Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.
"Глава МВД России обратил внимание на важность достижения целей специальной военной операции на Украине не только для России, но и для нормализации обстановки во всех странах. В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала", - написала она в Telegram-канале.
Отмечается, что ситуация развивается именно в том направлении, о котором Россия предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира.