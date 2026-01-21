МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Прибывший с визитом в Гавану Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.

"Глава МВД России обратил внимание на важность достижения целей специальной военной операции на Украине не только для России, но и для нормализации обстановки во всех странах. В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала", - написала она в Telegram-канале.