МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала - РИА Новости, 21.01.2026
09:24 21.01.2026
МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, сообщила официальный... РИА Новости, 21.01.2026
Новости
россия, украина, владимир колокольцев, ирина волк, гавана
Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Гавана
МВД России назвало Украину полигоном для латиноамериканского криминала

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Прибывший с визитом в Гавану Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.
"Глава МВД России обратил внимание на важность достижения целей специальной военной операции на Украине не только для России, но и для нормализации обстановки во всех странах. В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала", - написала она в Telegram-канале.
Отмечается, что ситуация развивается именно в том направлении, о котором Россия предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира.
РоссияУкраинаВладимир КолокольцевИрина ВолкГавана
 
 
