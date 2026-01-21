Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/muzhchina-2069274502.html
Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации
Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации - РИА Новости, 21.01.2026
Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации
Суд назначил пять лет колонии общего режима задержанному во Владимирской области жителю Подмосковья, совершавшему видеосъемку по заданию координатора... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:09:00+03:00
2026-01-21T12:09:00+03:00
происшествия
владимирская область
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251212/sud-2061617306.html
https://ria.ru/20260121/tatarstan-2069266114.html
владимирская область
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Владимирская область, Московская область (Подмосковье), Россия
Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации

Житель Подмосковья получил 5 лет за участие в террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии общего режима задержанному во Владимирской области жителю Подмосковья, совершавшему видеосъемку по заданию координатора проукраинской террористической организации, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Московской области, 2009 года рождения, причастного к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок
12 декабря 2025, 11:41
По версии следствия, молодой человек установил контакт "с координатором террористической организации проукраинского толка", а затем согласился выполнить по его указанию ряд заданий в виде видеосъемки объектов военной и транспортной инфраструктуры с целью подготовки диверсионно-террористического акта, получив за это 9 тысяч рублей.
"При выполнении очередной видеосъемки фигурант был задержан на территории Владимирской области сотрудниками регионального УФСБ. Во время задержания обвиняемый признал свою причастность к противоправной деятельности, а также сообщил, что имел намерения начать подготовку к совершению ДТА (диверсионно-террористического акта – ред.)", - уточняет УФСБ.
В марте 2025 года в его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), отмечает ведомство.
"В январе 2026 года приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (до наступления совершеннолетия – в воспитательной колонии)", - подчеркивает УФСБ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Жителя Казани заподозрили в трех поджогах оборудования сотовой связи
11:42
 
ПроисшествияВладимирская областьМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала