Житель Подмосковья получил срок за участие в террористической организации

РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии общего режима задержанному во Владимирской области жителю Подмосковья, совершавшему видеосъемку по заданию координатора проукраинской террористической организации, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Московской области , 2009 года рождения, причастного к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.

По версии следствия, молодой человек установил контакт "с координатором террористической организации проукраинского толка", а затем согласился выполнить по его указанию ряд заданий в виде видеосъемки объектов военной и транспортной инфраструктуры с целью подготовки диверсионно-террористического акта, получив за это 9 тысяч рублей.

"При выполнении очередной видеосъемки фигурант был задержан на территории Владимирской области сотрудниками регионального УФСБ. Во время задержания обвиняемый признал свою причастность к противоправной деятельности, а также сообщил, что имел намерения начать подготовку к совершению ДТА (диверсионно-террористического акта – ред.)", - уточняет УФСБ.

В марте 2025 года в его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), отмечает ведомство.