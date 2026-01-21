https://ria.ru/20260121/murashko-2069415347.html
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.01.2026
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, запасы превышают трехмесячный уровень, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:02:00+03:00
2026-01-21T20:02:00+03:00
2026-01-21T20:02:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
https://ria.ru/20260121/alihanov-2069410697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Общество
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко
Мурашко: все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте