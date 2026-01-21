Рейтинг@Mail.ru
17:36 21.01.2026
В Москве пройдут творческие встречи с Кашпировским
Творческие встречи "экстрасенса" Анатолия Кашпировского пройдут в марте в Москве на площадке Центрального дома работников искусств, сообщили РИА Новости в ЦДРИ.
Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский
Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Замир Усманов
Перейти в медиабанк
Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Творческие встречи "экстрасенса" Анатолия Кашпировского пройдут в марте в Москве на площадке Центрального дома работников искусств, сообщили РИА Новости в ЦДРИ.
Ранее в Telegram-канале Кашпировского появился анонс творческих встреч на 3, 4, 5 и 6 марта в ЦДРИ.
"Да. Дело в том, что билеты он продает сам. Он у нас только арендует зал... Он у нас постоянно арендует", - сказали в кассе ЦДРИ в ответ на вопрос о том, состоятся ли встречи.
