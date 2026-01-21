https://ria.ru/20260121/moskva-2069374217.html
В Москве пройдут творческие встречи с Кашпировским
Творческие встречи "экстрасенса" Анатолия Кашпировского пройдут в марте в Москве на площадке Центрального дома работников искусств, сообщили РИА Новости в ЦДРИ. РИА Новости, 21.01.2026
