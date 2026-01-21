https://ria.ru/20260121/moskva-2069349016.html
В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира
Личные вещи и мебель загорелись в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
2026
Новости
ru-RU
