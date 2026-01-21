Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира
16:27 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/moskva-2069349016.html
В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира
В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира
Личные вещи и мебель загорелись в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:27:00+03:00
2026-01-21T16:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966082_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8a5a80d618515ce17c9400cf580eebc9.jpg
2026
В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель загорелись в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Гурьевский проезд, дом 11. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что принятыми мерами пожар удалось локализовать.
"Продолжаются работы по полной ликвидации загорания", - информирует МЧС.
Заголовок открываемого материала