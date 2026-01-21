https://ria.ru/20260121/moskva-2069313006.html
В Москве в прошлом году модернизировали 19 газорегуляторных пунктов
В Москве в прошлом году модернизировали 19 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 21.01.2026
В Москве в прошлом году модернизировали 19 газорегуляторных пунктов
Специалисты комплекса городского хозяйства построили и модернизировали 19 газорегуляторных пунктов в Москве в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
москва
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили и модернизировали 19 газорегуляторных пунктов в Москве в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 17 таких объектов и построили два, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в ходе реконструкции ряд устаревших зданий ГРП и их оборудование заменили на современные газорегуляторные пункты шкафного типа.
"Они занимают меньше места, обладают более высокой пропускной способностью и оснащены оптимизированной системой размещения оборудования. Там, где изначально были установлены шкафные пункты, специалисты заменили их на новые, соответствующие современным требованиям и стандартам. Работы проводились в сжатые сроки без отключений, дополнительно обновили подводящие газопроводы", - добавил он.
По его словам, установленные газорегуляторные пункты шкафного типа произведены на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Это оборудование отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".