В Москве в прошлом году модернизировали 19 газорегуляторных пунктов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили и модернизировали 19 газорегуляторных пунктов в Москве в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 17 таких объектов и построили два, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в ходе реконструкции ряд устаревших зданий ГРП и их оборудование заменили на современные газорегуляторные пункты шкафного типа.

"Они занимают меньше места, обладают более высокой пропускной способностью и оснащены оптимизированной системой размещения оборудования. Там, где изначально были установлены шкафные пункты, специалисты заменили их на новые, соответствующие современным требованиям и стандартам. Работы проводились в сжатые сроки без отключений, дополнительно обновили подводящие газопроводы", - добавил он.