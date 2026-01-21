https://ria.ru/20260121/moskva-2069278563.html
В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
В Москве женщина угнала снегоуборочную машину - РИА Новости, 21.01.2026
В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
Женщина украла снегоуборочную машину на Тимирязевской улице в Москве, подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 21.01.2026
Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве. Видео МВД России
Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве, но далеко уйти не смогла – ее задержали недалеко от места происшествия. Сотрудник обслуживающей компании, убиравший снег, заглушил оборудование и отошел в подсобку, прихватив ключи зажигания. Когда вернулся, машины на месте не было. Материальный ущерб – около 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.
В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машины
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Женщина украла снегоуборочную машину на Тимирязевской улице в Москве, подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании, который сообщил, что один из сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил снегоуборочную машину и ненадолго отошёл в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил. Материальный ущерб составил почти 140 тысяч рублей.
"В ходе несения службы сотрудники полиции ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы
в кратчайшие сроки недалеко от места происшествия задержали подозреваемую — 39-летнюю ранее судимую москвичку", - говорится на сайте ведомства.
Снегоуборочную машину изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ
"Кража". Подозреваемой избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.