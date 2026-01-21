В Москве женщина угнала снегоуборочную машину

В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании, который сообщил, что один из сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил снегоуборочную машину и ненадолго отошёл в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил. Материальный ущерб составил почти 140 тысяч рублей.