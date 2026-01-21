https://ria.ru/20260121/moskva-2069255003.html
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на юге столицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели мероприятия по модернизации и расширению системы наружного освещения. Наибольший объем работ выполнили в районах Бирюлево Западное (установили 74 опоры и 95 светильников), Бирюлево Восточное (60 опор и 66 светильников) и Братеево (52 опоры и 70 светильников)", - говорится в сообщении.
На портале отмечается, что установленные светильники на современных опорах формируют целостную и устойчивую среду, которая обеспечивает безопасность в темное время суток и повышает уровень комфорта жителей. Модернизация уличного освещения способствует развитию качественной и современной городской инфраструктуры.