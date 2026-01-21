Рейтинг@Mail.ru
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/moskva-2069255003.html
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:03:00+03:00
2026-01-21T11:03:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
бирюлево западное
бирюлево восточное
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752702384_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_d729726a321338e3770f8220e10cf940.jpg
https://realty.ria.ru/20260120/panorama-2068758152.html
москва
бирюлево западное
бирюлево восточное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752702384_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_95c91dd4973dd4d80884e2db6a0f1259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, бирюлево западное, бирюлево восточное, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Капремонт в Москве
Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году

На юге Москвы модернизировали систему уличного освещения

© Фото : портал мэра и правительства МосквыМастер во время монтажа уличного фонаря в Москве
Мастер во время монтажа уличного фонаря в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : портал мэра и правительства Москвы
Мастер во время монтажа уличного фонаря в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Систему уличного освещения модернизировали на юге Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на юге столицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели мероприятия по модернизации и расширению системы наружного освещения. Наибольший объем работ выполнили в районах Бирюлево Западное (установили 74 опоры и 95 светильников), Бирюлево Восточное (60 опор и 66 светильников) и Братеево (52 опоры и 70 светильников)", - говорится в сообщении.
На портале отмечается, что установленные светильники на современных опорах формируют целостную и устойчивую среду, которая обеспечивает безопасность в темное время суток и повышает уровень комфорта жителей. Модернизация уличного освещения способствует развитию качественной и современной городской инфраструктуры.
Благоустройство Волгоградского проспекта - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Ясный горизонт: как панораму Москвы продолжают освобождать от проводов
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБирюлево ЗападноеБирюлево ВосточноеКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала