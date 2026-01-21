В Москве в прошлом году отремонтировали более 60 км барьерных ограждений

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в прошлом году отремонтировали более 60 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. За прошлый год восстановили более 60 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.

"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - уточнил Бирюков.