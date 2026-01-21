В Москве будут судить сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сотрудник банка в Москве, обвиняемый в убийстве начальницы, предстанет перед судом, сообщили в столичной прокуратуре.
Правоохранителями установлено, что обвиняемый, являясь сотрудником отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в Москве, вооружившись ножом, 30 сентября 2025 года прибыл на рабочее место и нанес не менее двух ножевых ранений своей руководительнице, от полученных ран она скончалась на месте.
При этом отмечается, что фигурант самостоятельно сообщил о преступлении в правоохранительные органы и домовой чат по месту жительства.
"Прокуратура Южного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя столицы. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщала РИА Новости адвокат обвиняемого, тот полностью признал свою вину, а свой поступок объяснял незаслуженными обидами на работе.