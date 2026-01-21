Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Производственную практику в резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2025 году прошли свыше 1,7 тысячи учащихся колледжей и вузов столицы, указал заместитель городского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина продолжаем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленной отрасли. С 2022 года в ОЭЗ “Технополис Москва” реализуется проект “Техностажировка”, позволяющий молодым людям приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 году практику прошли свыше 1,7 тысячи учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тысячи студентов", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
Такие учебные учреждения, как МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ, РЭУ имени Г. В. Плеханова заключили договора с московской ОЭЗ на осуществление учебных, производственных и преддипломных практик. Общее число соглашений составляет более 30 штук.
В программе "Техностажировка" принимают участие 65 компаний "Технополиса Москва". В прошлом году востребованностью у студентов-практикантов пользовались предприятия: "Тексел", "Некс-Т", "Микрон", НЦК, "Амедарт", "Р-Опра" и Карачаровский механический завод.
Ранее Ликсутов отмечал, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" на площадке НИУ МИЭТ начались седьмые Всероссийские соревнования "Радиофест-2025".