Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/moskva-2069234804.html
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 21.01.2026
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы
Производственную практику в резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2025 году прошли свыше 1,7 тысячи учащихся колледжей и вузов... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:03:00+03:00
2026-01-21T10:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
мади
московский физико-технический институт
рэу имени г. в. плеханова
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069233406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c9de056d85a853be5c1129d18dc066.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069233406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e2781e0e1a2064f0f479ad3bc1f1b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , сергей собянин, мади, московский физико-технический институт, рэу имени г. в. плеханова, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, МАДИ, Московский физико-технический институт, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: более 1,7 тыс студентов прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы в 2025 г

© Фото : пресс-служба ДИПП"Техностажировка" в ОЭЗ Москвы
Техностажировка в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
"Техностажировка" в ОЭЗ Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Производственную практику в резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2025 году прошли свыше 1,7 тысячи учащихся колледжей и вузов столицы, указал заместитель городского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина продолжаем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленной отрасли. С 2022 года в ОЭЗ “Технополис Москва” реализуется проект “Техностажировка”, позволяющий молодым людям приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 году практику прошли свыше 1,7 тысячи учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тысячи студентов", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
Такие учебные учреждения, как МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ, РЭУ имени Г. В. Плеханова заключили договора с московской ОЭЗ на осуществление учебных, производственных и преддипломных практик. Общее число соглашений составляет более 30 штук.
В программе "Техностажировка" принимают участие 65 компаний "Технополиса Москва". В прошлом году востребованностью у студентов-практикантов пользовались предприятия: "Тексел", "Некс-Т", "Микрон", НЦК, "Амедарт", "Р-Опра" и Карачаровский механический завод.
Ранее Ликсутов отмечал, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" на площадке НИУ МИЭТ начались седьмые Всероссийские соревнования "Радиофест-2025".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинМАДИМосковский физико-технический институтРЭУ имени Г. В. ПлехановаТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала