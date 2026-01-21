Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы

«

"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина продолжаем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленной отрасли. С 2022 года в ОЭЗ “Технополис Москва” реализуется проект “Техностажировка”, позволяющий молодым людям приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 году практику прошли свыше 1,7 тысячи учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тысячи студентов", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.