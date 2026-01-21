Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве

Она отметила, что среди мужских имен лидируют Александр - 2408, Лев - 1793, Максим - 1672, Марк - 1515, Иван - 1492, Матвей - 1351, Артем - 1346 и Тимофей - 1188. Кроме этого, в прошлом году возросла популярность имени Роман. По итогам 2024 года оно заняло 12 место, а по итогам 2025 - 9: его получил 1251 мальчик.