Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве
Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве
Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве
Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей, родившихся в Москве в 2025 году, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана
Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве
Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей, родившихся в Москве в 2025 году, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
"Всего в столице в 2025 году новорожденным дали свыше 6,7 тысячи различных имен, около 900 из них – составные. Самыми популярными в 2025 году стали Михаил, так назвали 2546 мальчиков, и Анна, такое имя дали 1927 девочкам. Интересно, что впервые с 2010 года имя София
не заняло лидирующую строчку рейтинга и заняло второе место: в 2025 году 1847 девочек получили данное имя", - сказала Уханева
.
Она отметила, что среди мужских имен лидируют Александр - 2408, Лев - 1793, Максим - 1672, Марк - 1515, Иван - 1492, Матвей - 1351, Артем - 1346 и Тимофей - 1188. Кроме этого, в прошлом году возросла популярность имени Роман. По итогам 2024 года оно заняло 12 место, а по итогам 2025 - 9: его получил 1251 мальчик.
"В десятку популярных женских имен также входят имена Мария - 1772, Ева - 1541, Василиса - 1470, Варвара - 1335, Виктория - 1322, Александра - 1200, Полина - 1162, Алиса - 1072", - подчеркнула Уханева.
Она добавила, что чаще всего в столице в 2025 году составные имена давали новорожденным мальчикам. Такие имена получили 538 мальчиков и 367 девочек. Например, шесть девочек получили имя Анна-Мария, а три – Ева-Мария, по две девочки получили имена Анна София и Екатерина София. Мальчикам давали такие составные имена, как Ян-Николай (1), Савелий Лука (1).